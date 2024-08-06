На связи: в Якутии ученые испытали уникальные устройства

Фото, видео: 5-tv.ru

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Передатчик позволяет передавать текстовые и голосовые сообщения на большом расстоянии.

Провести интернет там, где невозможно даже дозвониться по сотовому телефону смогли ученые из Петербурга. Уникальное средство связи опробовали на самом краю света — в арктическом поселке Тикси в Якутии.

Передатчик работает от обычной батарейки и позволяет отправлять голосовое сообщение или фотографию абсолютно бесплатно. Корреспондент «Известий» Марк Стакионис все расскажет.

Двенадцать небольших коробок с антеннами — на самом деле, уникальные в своем роде приемопередатчики «Алиса-С», которые исследователи из Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций привезли на Крайний север. Цель — проследить за обменом сообщениями в локальной сети.

— Сейчас мы разделимся по этой территории. Кто-то пойдет на вершину. Задача установить 12 комплектов оборудования и включить ретранслятор.

Отдельные устройства способны объединяться в единую сеть на расстоянии 16 километров.

«Особенностью данных приемопередатчиков является то, что они работают независимо от базовых станций и поэтому не требуют абонентской платы», — рассказал руководитель технологической экспедиции СПбГУТ по побережью моря Лаптевых, заместитель директора института магистратуры по учебной работе Андрей Степанов.

Работы проходят на краю света — на побережье моря Лаптевых, в поселке Тикси. Передатчики были разработаны с учетом сложного рельефа. Программное обеспечение студенты написали самостоятельно.

«В основном, была задача организовать связку с аппаратным обеспечением и программно написать программу к самой организации этой всей сети. Собственно, первую часть мы выполнили», — отметил участник экспедиции, студент четвертого курса СПбГУТ Данила Амилющенко.

Сеть развернута, выход в интернет через спутниковую антенну есть, сигнал стабилен. Проверяют сразу большой нагрузкой — нужен телемост между пятью населенными пунктами разных регионов страны.

«Мы подтвердили, что сеть наша работает. Мне бы хотелось передать большой привет нашим коллегам из университета телекоммуникаций Санкт-Петербургского, из наших колледжей — Архангельского, Смоленского», — общались участники эксперимента по видеосвязи.

Немаловажным стал анализ прохождения сигнала рядом с водой и при перепаде высот. Это уже проверяли у Ленских столбов.

Сейчас приемопередатчики «Алиса — С» ждет доработка. За год планируется удешевить производство и улучшить качество сигнала, после чего оборудование установят в школы, больницы и другие социальные объекты поселка Тикси.