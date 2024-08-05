Не реви: водители шумных машин рискуют нарваться на штраф и лишиться прав

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Первые штрафы уже пополнили бюджет Северной столицы.

В Петербурге впервые в стране стали наказывать водителей, которые устраивают заезды по городу с ревущими двигателями. Речь о тех, кто намеренно увеличивает громкость своих машин и мотоциклов или ездит вообще без глушителей. Как определяют нарушителей и что им еще грозит, помимо штрафов — выяснял корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Грусть этого водителя можно понять — он первым попался. Спортивные наклейки — четкий сигнал для автоинспектора, что машина шумная. Замер выдает 117 децибелов при допустимых ГОСТом 96. Примерно так звучит отбойный молоток или сирена скорой помощи.

Их ловят в потоке. В дополнение к значку и жезлу у инспектора новые инструменты — линейка и дорогой профессиональный шумомер.

Штраф выписывают в 500 рублей. Когда твоя машина стоит 10–15 миллионов, а желание выделиться в потоке — вообще бесценно — деньги вряд ли заставят бежать в автоателье и просить вернуть штатный глушитель. Но нарушителей обязывают в течение десяти дней откатиться к заводским настройкам, иначе регистрацию аннулируют, а номера спишут в архив.

Передвигаться на такой машине дальше — значит моментально лишиться прав. Но в мастерских желающих установить прямоток меньше не становится. На что способен такой тюнинг, измеряем шумомером.

Прямоточные глушители надо документально оформлять в Госавтоинспекции. Но водители этим не занимаются. Город гудит и гремит — байкеры по ночам на стрелке Васильевского острова, стритрейсеры.

Первые штрафы уже пополнили городской бюджет. Шумомеров у экипажей будет становиться все больше.

Здесь могут учесть столичный опыт, где тестируют работу шумомеров в тандеме с камерами. Система работает автоматически — правда, только по ночам. Перенять опыт, а в дальнейшем перенастроить программу на дневной, более плотный поток машин — лишь вопрос времени. Ну а штрафы можно рассылать традиционно через «Госуслуги».