«Просили пощадить их»: Никита Джигурда довел соседей до истерики

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Актер всегда отличался эпатажными выходками. Что он учудил на этот раз?

Актер и певец Никита Джигурда довел соседей до истерики своими репетициями. Об этом гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал изданию «Страсти».

Джигурда и Горбашов вместе записывали музыкальный альбом. После репетиций вместе с другими участниками они часто проводили вечера. По словам музыканта, яркость и амбициозность Джигурды невозможно унять, его персональные концерты нередко продолжались и в кругу друзей.

«Никита пел на весь дом, и соседи на следующий день просили пощадить их. Но разве есть сила, которая может остановить Джигурду!» — рассказал гитарист.

Горбашов вспоминает случай, когда они с Джигурдой ездили в Париж. Тогда разгоряченная команда начала танцевать и петь в столичной подземке, перепугав французов.

«Все бесчинства были сняты на видеокамеру и вошли в наш клип на песню „Не поможет эта ночь“. Эта композиция — пародия на все прежние хиты. Куплеты в исполнении Джигурды — это, конечно, нечто!» — говорил Горбашов.

Никита Джигурда известен своим эксцентричным поведением и ярким внешним видом. Его эпатажные выходки не раз становились предметом обсуждения страны. Одной из самых необычных его затей была съемка родов супруги с дальнейшей публикацией видео в Сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джигурда высказался о творческом потенциале Волочковой.