🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. 6 августа — очень хороший день для того, чтобы приобщиться к культуре: сходить в театр, кино или на концерт. Будьте внимательнее с документами и остерегайтесь злых языков.

♈ Овны

Что бы вы ни планировали, помните: можно добиться отличных результатов. Но важно правильно выбрать союзников, потому что от них будет зависеть едва ли не больше, чем от вас. Лучше всего отдать предпочтение людям, с которыми вы уже имели дело. Остальные, к сожалению, могут разочаровать. Постарайтесь не ссориться со старыми знакомыми: если они на что-то обидятся, наладить отношения до конца года вряд ли удастся. Возможно, вам придется из-за сегодняшних событий скорректировать свои планы на ближайшие дни.

Космический совет: правильный выбор людей, которые будут с вами в команде, решит многие вопросы. Планы могут стремительно меняться.

♉ Тельцы

Вы легко принимаете решения, но мало задумываетесь о том, какие последствия они могут иметь. Часто из-за этого страдают окружающие, да и вы можете испытывать чувство вины за то, что испортили кому-то если не жизнь в целом, то хотя бы настроение. Лучше не спешить и дать себе немного времени на то, чтобы изучить ситуацию и все обдумать. Вы обязательно поймете, как нужно поступить, чтобы всем было хорошо. Не исключены приятные сюрпризы, в том числе — финансового характера. Неожиданные денежные поступления будут очень кстати.

Космический совет: не торопитесь. Поспешно принятые решения могут навредить вам в будущем. Поверьте, у вас есть время на то, чтобы все взвесить и обдумать.



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♊ Близнецы

Отличный день для общения, особенно профессионального. Рабочие вопросы можно обсуждать и в деловой обстановке, и в неформальной. Это никак не отразится на результате: в любом случае будет найдено решение, которое устроит всех. Часто вас ведет к цели интуиция. В таких случаях окружающие могут не понимать мотивов ваших поступков. Лучше не тратить время на объяснения: вскоре и так станет ясно, что вы действовали правильно. Не исключены удивительные совпадения, происшествия, которые заставят вас по-иному взглянуть на вещи, казавшиеся привычными. Возможно, вы захотите изменить планы на будущее.

Космический совет: день хорошо подойдет для карьеры и настройки рабочих процессов. Больше общайтесь с коллегами, некоторые из них могут раскрыться с неожиданной стороны.

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♋ Раки

Этот день стоит провести с людьми, которые близки вам по духу. Во-первых, это будет очень приятно, во-вторых, позволит избежать многих пустых переживаний и напрасных волнений. Будет возможность о многом поговорить. Поделившись своими проблемами, вы почувствуете, что стали гораздо увереннее и готовы двигаться дальше. Можно отправляться в небольшие поездки, они обещают быть удачными. Не исключено, что вам неожиданно предложат присоединиться к большой компании, отправляющейся в какое-то необычное место. Не отказывайтесь: будет интересно.

Космический совет: звезды советуют провести сегодня больше времени с близкими людьми. Если у вас есть проблемы, то только родные помогут вам найти их решение.

♌ Львы

Подходящий день для того, чтобы восстановить старые связи. Это касается и личной сферы, и деловых отношений. Иногда вам даже инициативу проявлять не придется: достаточно будет не отвергать того, кто сделает первый шаг к сближению. Будет возможность исправить ошибки, которые вы допустили раньше. Это может быть непростым делом, но сил лучше не жалеть: справившись с ним, вы почувствуете себя гораздо лучше. Возможны денежные поступления. Не исключено, что они окажутся более значительными, чем вы ожидали.

Космический совет: этот день посвящен прошлому. Вы можете исправить давние ошибки, вылечить старую травму. Возможно, получится возобновить дружбу со старым другом.

♍ Девы

Сейчас вы можете позволить себе отдохнуть и расслабиться, отложить дела на потом и просто хорошо провести время. Возможно, вас пригласят на какие-то светские мероприятия. Не отказывайтесь: будет шанс познакомиться с интересными людьми или узнать что-то новое. Во второй половине дня полезно заниматься планированием, в том числе долгосрочным. Вам будет гораздо проще, чем обычно, определиться с целями и понять, что и когда нужно делать, чтобы достичь их. Поскольку вы разбираетесь и в своих чувствах, и в переживаниях других, найти общий язык с окружающими оказывается нетрудно. Будет шанс урегулировать давние конфликты.

Космический совет: у вас появится прекрасная возможность познакомиться с интересными и влиятельными людьми, которые изменят ваше будущее.

♎ Весы

Легко добиться успехов. Вы, однако, понимаете, что большинство из них — не ваша заслуга, а результат удачного стечения обстоятельств. Но не стоит недооценивать свои достижения, и тем более — отказываться от награды за них. Наступил благоприятный момент для того, чтобы поговорить о будущем с людьми, которые играют важную роль в вашей жизни. Не стесняйтесь задавать вопросы: вы получите честные ответы. Близкие сегодня могут порадовать вас хорошими новостями или приятными сюрпризами. Не исключены приятные известия издалека, а также встречи с людьми, по которым вы скучали.

Космический совет: этот день — крайне благоприятен для того, чтобы строить планы на будущее и договариваться о встречах с друзьями на новогодние праздники.

♏ Скорпионы

Не перетруждайтесь. В этот день лучше не проверять организм на прочность, избегать серьезных нагрузок и вообще беречь себя. Если есть возможность поручить все утомительные дела кому-нибудь другому, стоит поступить именно так. Если нет — подумайте, что можно отложить на потом. Во второй половине дня лучше не отправляться в долгие поездки, они не принесут ничего, кроме утомления. Не упустите шанс порадовать близких людей, сделать им приятные сюрпризы. День подходит для покупок: воспользуйтесь этим, если ваши новогодние подарки еще не готовы.

Космический совет: вам стоит следить за своим здоровьем, вы слишком много работаете. Также в этот день все покупки будут благоприятными.

♐ Стрельцы

Вы очень требовательны к окружающим, а к себе весьма снисходительны. Попробуйте несколько сместить акценты, это заметно облегчит жизнь и вам, и тем, кому сегодня предстоит иметь с вами дело. Не исключено, что придется заниматься какими-то скучными, однообразными, но при этом требующими внимания и сосредоточенности делами. Вряд ли удастся переключиться на что-то интересное, пока вы их не закончите. Есть опасность забыть или упустить из виду что-то важное, потерять нужную вещь. Если вы собираетесь в поездки, не поленитесь лишний раз убедиться, что взяли все необходимое.

Космический совет: вас поглотит рутина, придется сосредоточиться на рабочих делах. Если вам удастся справиться со всеми задачами, то судьба подготовит вам что-то интересное.

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♑ Козероги

Отличный день для общения с друзьями и членами семьи, а также романтического свидания. Вас радует возможность провести время с дорогими людьми, вы не скупитесь на добрые слова и приятные сюрпризы. Несколько хуже обстоит дело с работой и другими полезными делами: сосредоточиться будет трудно. Ошибки не исключены, но вы достаточно внимательны, чтобы их вовремя заметить и быстро исправить. К тому же рядом будут союзники, которые вовремя дадут хорошие советы, подскажут, как поступить. Можно браться за какие-то совместные проекты, они будут удачными и интересными.

Космический совет: позвоните своим друзьям, это хороший день для встреч и разговоров. Коллеги же придут вам на помощь, когда вы столкнетесь с трудностями на работе.

♒ Водолеи

Вас могут критиковать, причем часто незаслуженно. Относитесь к замечаниям философски, даже если вам совершенно ясно, что в них нет и тени правды. Спорить сейчас все равно бессмысленно. Пройдет немного времени, и станет ясно, что вы все сделали правильно. День очень хорошо подходит для творчества. У вас появляются нестандартные, смелые идеи, и вы получаете массу удовольствия, воплощая их в жизнь. Возможны знакомства с людьми, которые не меньше, чем вы, интересуются всем необычным и выдающимся. Случайная встреча может положить начало романтической истории.

Космический совет: звезды советуют вам раскрыть свой творческий потенциал. А еще вы можете столкнуться с волной критики в свой адрес.

♊ Рыбы

Вы делаете совсем не то, чего от вас ожидают, и это многих огорчает. Возможно, в ваших поступках маловато логики, но они все же приводят вас к цели. Будет шанс успешно завершить дело, которому вы в уходящем году отдали много сил. Вы почувствуете себя гораздо увереннее, когда поставите в нем финальную точку. Захочется немедленно заняться чем-то новым, но лучше дать себе возможность немного отдохнуть. Пауза нужна вам не только для того, чтобы восстановить силы, но и для того, чтобы определиться с приоритетами.

Космический совет: у вас свои методы решений и они не подходят остальным. Когда все дела будут завершены, отдохните от забот.

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