Около 4 миллионов за неделю: Джиган и Самойлова отправились в роскошный отпуск

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Пара забронировала две виллы, ночь в которых стоит 600 тысяч рублей.

Рэпер Джиган (Денис Устименко) вместе с Оксаной Самойловой и детьми отравился на Мальдивы. Стоимость их отпуска может составлять 4,2 миллиона рублей. Об этом сообщает издание «Страсти».

Для отдыха они выбрали гостиницу на побережье Индийского океана. Сама семья разместилась в двух виллах с личными бассейнами. Ночь в них обойдется Джигану и его жене в 600 тысяч рублей. В таких домах может находиться до шести человек.

Для гостей на территории отеля предусмотрено несколько ресторанов, теннисный корт и фитнес-центр. Учитывая стоимость аренды домов, то отдых звездной семье обойдется приблизительно в 4,2 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что модель Оксана Самойлова в день рождения мужа, рэпера Джигана, вновь заговорила о трудностях семейной жизни. По ее словам, у людей, создавших семью, должна быть взаимная ответственность — как за детей, так и друг за друга.