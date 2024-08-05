«Палило очень сильное солнце»: Валя Карнавал потеряла сознание на съемках

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Однако юную певицу трудности не остановили.

Потерю сознания спровоцировал солнечный удар у 22-летней певицы и блогера Вали Карнавал во время съемок клипа на песню «Вдох-выдох». Подробности об инциденте юная знаменитость рассказала в беседе с изданием «Страсти».

«Съемки клипа проходили в степи, и палило очень сильное солнце, от чего я получила солнечный удар и некоторое время провела без сознания», — рассказала певица.

Валя Карнавал также уточнила, что несмотря на сложности, команда благополучно доработала до конца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Анна Плетнева из группы «Винтаж» чуть не умерла после череды роковых случайностей. Знаменитая артистка была однажды госпитализирована после концерта из-за попавшего конфетти в дыхательные пути, а ранее она получила сотрясение головы и травму шеи прямо на сцене после падения прямо на сцене.