«Действительно что-то принимала»: что на самом деле случилось с Глюк’oZой

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Артистка поразила всех странным внешним видом и поведением на последних выступлениях. Что сделала с собой любимица публики?

Певица Глюк’oZа была под препаратами на выступлениях в Красноярске и Баку. Об этом пластический хирург Сергей Свиридов заявил изданию «Страсти».

Артистка сильно изменилась за минувший месяц. Привычная фанатам внешность звезды не имеет ничего общего с ее прошлым образом. Неожиданно Глюк’oZа обесцветила брови и расплылась в лице. Сергей Свиридов считает, что отек может быть вызван филлерами, а остальные изменения — проблемами в личной жизни, о которых певица не раз упомянула.

«Кстати, филлеры дают некую отечность. Возможно, еще и из-за этого Наталья имела не лучший внешний вид на выступлениях в Красноярске и Баку», — рассказал Свиридов.

Поведение Глюк’oZа тоже не узнать. На выступлении в Красноярске в прошлом месяце звезда шаталась по сцене, трогала себя за интимные места, материлась и не попадала в слова песни. После скандального концерта артистка долго хранила молчание, а потом объяснила казус употреблением антидепрессантов на фоне сильного стресса. Мало кто поверил в это оправдание. Эксперт уверен, что Глюк’oZа действительно что-то употребила, но тяжело сказать, что именно.

«Размашистые движения, шаткость походки певицы указывают на то, что Глюк’oZа действительно что-то принимала», — сказал эксперт.

У певицы не так давно умерла бабушка, которую она безмерно любила. Помимо этого у артистки идет острый конфликт с продюсером Максимом Фадеевым. На этом фоне она переживает непростое эмоциональное состояние, которое могло подтолкнуть ее на принятие чего-то необычного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кушанашвили разоблачил коварный план Глюк’oZы.