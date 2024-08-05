В «Столото» рассказали о борьбе с мошенническими ресурсами за полгода

Фото: www.globallookpress.com / panorama-images via www.imago-im

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Всего за шесть месяцев 2024 года было заблокировано более трех тысяч сайтов.

В январе–июне «Столото» и разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T. заблокировали почти 3,5 тысячи мошеннических ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба распространителя всероссийских гослотерей.

При этом порядка трех тысяч заблокированных ресурсов — мошеннические сайты, 343 — фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, 151 — поддельные мобильные приложения. Все они действовали под видом популярных государственных лотерей, в том числе нелегально использовали бренд «Столото».

Заместитель гендиректора многопрофильного холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Екатерина Тутон подчеркнула, что в лотерейном сегменте удалось добиться значительного снижения мошеннической активности (на 53% относительно аналогичного периода 2023 года). Этому способствовала совместная работа компании с правоохранительными органами и специалистами в сфере кибербезопасности.

«Кроме того, заметный вклад вносит наша постоянная работа по информированию россиян о том, как не стать жертвой кибермошенников, поскольку осведомленность — первый шаг к защите», — добавила Тутон.

По словам главы департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Станислава Гончарова, в 2023 году фиксировался значительный рост-онлайн мошенничества в России, появление новых схем и инструментов, а также массовое использование мессенджеров и соцсетей в качестве площадок для атак.

«В текущем году фишинг и скам все еще остаются основными кибергурозами для бизнеса. Хорошая новость в том, что количество мошеннических ресурсов стремительно падает», — добавил он.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.