Всем обстоятельствам назло: как отдохнуть даже если не получилось уйти в отпуск

Физиотерапевт Энгельгардт: отдохнуть от рутины можно даже не уходя в отпуск

Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

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Оказывается, есть множество способов.

Отпуск — лучший способ избавиться от рутинных забот и восстановить ресурсы своего организма. Однако, как же быть, если по тем или иным причинам взять заслуженный отдых не получается, а нервы уже на пределе? О выходе из подобной ситуации в беседе с изданием aif.ru рассказала врач-физиотерапевт, кандидат медицинских наук, заведующая отделением физиотерапии поликлиники № 1 Минобрнауки России Галина Энгельгардт.

По словам эксперта, отпуск в первую очередь важен сменой обстановки. Когда человек долго находится в одних и тех же рутинных условиях — велик шанс развития выгорания. Из-за повышенного уровня стресса в организме вырабатывается большое количество вредоносного гормона кортизола, переизбыток которого влияет на иммунную, сердечно-сосудистую и прочие системы.

Чтобы избежать подобного недуга, врач советует стараться разнообразить свои дни по максимуму — воспользуйтесь свободными вечерами и выходными. Например, хорошим вариантом будет выйти на природу. Как объясняет специалист, единение с деревьями, солнцем и водой благоприятно влияет на определенные структуры мозга, помогая улучшить настроение и восстановить силы истощенного организма.

Также стоит обратить внимание на пешие прогулки с изменением скорости ходьбы. Оказывается, при медленном темпе ритм дыхания способствует расслаблению, а при быстром — стимуляции сердечно-сосудистой системы. При подобных прогулках хотя бы по часу в день ваш организм будет находиться в достаточном тонусе для поддержания здорового ментального состояния.

Если вы хотите расслабиться не только морально, но и физически — специалист рекомендует водные процедуры и массаж. Бассейн, баня, сауна, расслабляющая ванна с добавками, медицинский массаж — все эти процедуры отлично снимают напряжение и помогают справиться с головными болями, мышечными спазмами и напряжением. Однако, важно не переборщить — бани и сауны не стоит посещать чаще одного раза в неделю, горячие ванны лучше принимать через день, а массаж лучше посетить курсом в восемь — четырнадцать сеансом.

Если вы чувствуете себя достаточно отдохнувшим — попробуйте посетить новые для себя места. Для этого не обязательно отъезжать далеко от своего дома — посмотрите на перечень музеев, выставок, интересных мест и памятников своего города и спланируйте небольшую поездку длиной в пару часов.

Если же вы все-таки смогли выделить два-три свободных дня, то можно провести их в небольшой поездке. Сегодня турагентства предлагают множество интересных коротких маршрутов по достопримечательностям страны и даже зарубежья. Такая экскурсия может стать отличным способом развеяться и сменить опостылевшую обстановку.

Помимо всего прочего, врач посоветовала снизить нагрузку на психику, сделав перерыв от гаджетов. Не нагружайте себя бесконечным скроллингом новостей и бездумным просмотром видео в соцсетях. Вместо этого лучше начните правильнее питаться, включив в свой рацион больше овощей и фруктов, витамины и микроэлементы в которых дополнительно помогают справиться со стрессом.

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