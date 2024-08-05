«Не косметический дефект»: на какие заболевания указывают отеки на лице

Уролог Фирсова: отеки на лице могут быть вызваны инфекцией мочеполовой системы

Фото: www.globallookpress.com / m3

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Речь может идти о серьезных проблемах со здоровьем, которые требуют немедленного лечения.

Отекшее лицо может говорить о развитии нефритического синдрома, который возникает из-за скрытых воспалительных процессов в почках. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-уролог Дарья Фирсова.

По словам специалиста, зачастую симметричные отеки на лице возникают из-за гломерулонефрита — воспалительного заболевания почек. Также заболевание сопровождается высоким давлением и наличием крови в моче. Чаще всего это является следствием чрезмерной иммунной реакции организма на инфекцию.

Также отеки могут говорить о наличии различных урологических патологий, например, мочекаменной болезни, раке мочевого пузыря и пиелонефрите. Поэтому при возникновении первых симптомов не стоит затягивать с походом к специалисту.

«Если есть нарушения оттока мочи из почек, уролог их устраняет. Если „урологических“ причин нет, рекомендует обратиться к кардиологу, терапевту, нефрологу или другим специалистам. Отеки — это не просто косметический дефект. Часто они говорят о серьезных проблемах со здоровьем», — заключает Фирсова.

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