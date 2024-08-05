Продолжает прибывать: в Бурятии из-за наводнения пострадали более тысячи человек

В Бурятии из-за наводнения пострадали более тысячи человек

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Забайкальского края; 5-tv.ru

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Размыт участок федеральной трассы Улан-Удэ — Чита.

В Бурятии в результате паводков пострадали более тысячи человек. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.

В регионе действует режим ЧС, особенно сложная ситуация сейчас в трех районах. Там затоплены дома и участки, размыты автомобильные и пешеходные мосты. И, по словам синоптиков, осадки в ближайшее время не прекратятся. Ксения Солдатова работает на месте.

Разрушен единственный мост, соединяющий две части села Куготы, где с одной стороны медпункт, а с другой — магазин, и по обеим частям — жилые дома.

Дом Василия Гостева немного просох, но вот выходить из него просто опасно. В такой же ситуации оказались большинство жителей села. К домам приходится пробираться.

Сегодня — второй день, как сюда пришла вода, из-за подтоплений уехали 36 человек. Чтобы бы оценить текущую ситуацию, сотрудники МЧС поднимают коптер.

Всего затопленных участков в Бурятии уже 510. Это затронуло 1200 жителей. В пункт временного размещения эвакуировали 11 жителей. Утром вода там продолжила прибывать.

На федеральной трассе Улан-Удэ — Чита, где размыло крупный участок, еще сутки будут идти восстановительные работы. Машины пускают в объезд. А тем, кто решил ждать, подвозят еду и воду.

Сейчас под угрозой подтопления еще один поселок — Цолга. Там быстро растет уровень воды в реке, жителей перевозят в ПВР.