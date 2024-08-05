Экс-замглавы Московской антидопинговой лаборатории Соболевский объявлен в розыск

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

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Кроме того, в базе МВД России появилась карточка бывшего руководителя организации Родченкова.

Бывшего заместителя руководителя Московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского объявили в розыск. Информация о нем появилась в официальной базе МВД России.

Соболевский разыскивается по уголовной статьей, однако не уточняется, какой именно. Как пишет агентство ТАСС, розыск может быть связан с манипуляциями Соболевского с базами данных российских спортсменов.

Кроме того, в базе розыска снова появился глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Сегодня в Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что США планируют очередной этап кампании по изоляции России в мировом спорте под руководством экс-руководителей Московской антидопинговой лаборатории. Речь шла о Соболевском и Родченкове.

В СВР уточнили, что США хотят направить свою кампанию на те дисциплины, в которых Россия глобально признана лидером, среди них — художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участница Олимпиады-2024 Синтия Огунсемилоре из Нигерии была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.