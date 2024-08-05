Имущество с обременением: как избежать долгов по наследству

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Какие риски необходимо учесть?

Чтобы избежать долгов по кредитам, передающихся по наследству, в него не нужно вступать. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал адвокат Илья Бахилин.

Специалист отмечает: по закону нельзя принять только часть наследства.

«Если вы являетесь наследником и в состав наследства входила квартира, а также долги по кредитному договору, то приняв квартиру, вы считаетесь также принявшим и долг», — подчеркивает Бахилин.

Чтобы не вступать в наследство, достаточно не подавать заявление нотариусу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что почему за право получить наследство нужно платить. При обращении к государственной нотариальной конторе нужно уплатить только госпошлину, однако ее размер зависит от многих факторов. Нюанс есть и для тех, кто проживал в той же квартире, что и тот, кто решил оформить документ.