Крайне смелая версия: как ученые раскопали истоки зарождения слова «Москва»

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Какой изъян найден в главной теории происхождения столицы России?

Наиболее достоверная версия происхождения слова «Москва» связана с финно-угорским народом. Причем и тут ученые не пришли к единому выводу. Об этом в беседе с aif.ru рассказал научный сотрудник исторического факультета МГУ Дмитрий Барташев.

Основная версия происхождения Москвы связана с финно-угорским народом, который проживал на территориях города, Подмосковья и ближайших землях. Подтверждением выступают топонимы и гидронимы, прямо отсылающих к финским племенам, например, реки Истра и Яуза.

Барташев призвал относиться с осторожностью даже к этой версии, так как и тут нет согласия между учеными. Например, ученый Вячеслав Рожков в 2017 году сделал предположение, что слово «Москва» произошло от адаптированного слова финно-угорского народа под названием саамы — «Моадзегкварр».

«Однако к ней есть один вопрос: саамы никогда не жили в волго-окском междуречье», — подчеркнул историк Барташев.

Специалист указал, что версия эта крайне смелая и интересная, но факт выше ставит ее под сомнение. Он пояснил, что саамы всю свою жизнь проживали именно на севере, никогда посещая места будущей столицы России.

Ранее 5-tv.ru писал, мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за семь лет. Насколько сильно расширилась столица за долгие годы?