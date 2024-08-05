Собирали секретные данные: новые кадры задержания Гершковича и Уилана в России

Фото, видео: 5-tv.ru

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Оба были осуждены по статье о шпионаже.

Появились новые кадры задержания осужденных в России за шпионаж журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. Видео есть в распоряжении 5-tv.ru.

Дело Пола Уилана

Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам лишения свободы за шпионаж. Такое решение суд вынес в июне 2020 года. Уилан был задержан в Москве еще в конце декабря 2018 года в одном из номеров гостиницы «Метрополь». Там он получил от некого мужчины флеш-карту со сведениями в отношении кадрового состава ФСБ России. Уилан взял носитель информации и убрал в карман — что видно на появившихся кадрах. Все происходило, судя по всему, в уборной гостиницы.

Дело Эвана Гершковича

Эвана Гершковича приговорили к 16 годам колонии за шпионаж. Сотрудника американского издания задержали в Екатеринбурге 30 марта. Гершковича поймали с поличным в то время, как он осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича по подозрению в шпионаже, а 7 апреля репортеру предъявили официальное обвинение. Гершкович свою вину не признал.

На появившихся кадрах как раз можно увидеть само задержание при попытке получить от представителя «Уралвагонзавода» информацию о выпуске и ремонте военной техники.

Обмен заключенными между Россией и странами Запада

Эван Гершкович и Пол Уилан вошли в обмен заключенными 1 августа. Процедура прошла в аэропорту Турции. Благодаря достигнутым договоренностям на Родину вернулись восемь россиян — Роман Селезнев, Вадим Красиков, супруги Анна и Артем Дульцевы с детьми, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Вадим Конощенок и Владислав Клюшин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переговоры по обмену заключенными между Россией и странами Запада велись по линии ФСБ и ЦРУ.