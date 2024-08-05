«Счастье мое»: у Айзы появился новый бойфренд

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Кто этот мужчина, который смог покорить сердце бывшей жены Гуфа?

Блогер Айза-Лилуна Ай, бывшая жена рэпера Гуфа, снова состоит в отношениях. В своем личном блоге она хвастается, как счастлива с новым избранником.

Айза похвасталась букетом от нового поклонника. Фото: Instagram* / aizalovesam

Пока личность своего бойфренда Айза скрывает, показывая лишь совместные моменты и подарки в виде букетов, которые ей присылают почти каждый день.

Долгое время Айзе не везло в отношениях, у нее не получалось встретить мужчину, с которым она могла бы быть счастлива.

До этого завезда намекала, что переписывается с новым поклонником. О том, тот ли это ухажер или новый мужчина — неизвестно.

К слову, Айза дважды была в браке. От первого мужа — рэпера Гуфа — у нее родился сын Сэм, а от второго — Дмитрия Анохина — сын Элвис. Сейчас обоих сыновей блогер воспитывает одна. После развода у Айзы были романы, но с кем, она не рассказывала.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что младший сын Айзы начал читать рэп ее бывшего мужа.

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