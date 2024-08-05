Блогер Сергей Косенко задолжал ФНС более десяти миллионов рублей

Фото: Instagram* / sergey_kosenko

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Счета продюсерского центра знаменитости могут заблокировать.

Скандально известный блогер Сергей Косенко, нередко выкладывающий «опасные» фото и видео со своим маленьким сыном, задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более десяти миллионов. Такие сведения появились в распоряжении 5-tv.ru.

Согласно полученной информации, мужчина должен погасить долг в размере 10 592 779 рублей. Сейчас ФНС готовится заблокировать счета продюсерского центра Косенко, на котором также висит задолженность в размере 3,1 миллиона.

С оплатой счетов у блогера проблемы не в первый раз — в январе этого года звезда Интернета задолжал около 30 тысяч рублей за аренду земли в Департамента городского имущества в центре Москвы.

Примечательно, что взыскать средства с Косенко пока затруднительно. Мужчина проживает в ОАЭ в Дубае, а его компания находится в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФНС начислила Ивлеевой новый долг в 3,7 миллиона рублей.

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