Откровенный наряд: внучка Боярского поразила поклонников новым образом
Екатерина Боярская приняла участие в откровенной фотосессии
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Как на это реагирует звездный дедушка?
Внучка народного артиста РСФСР Михаила Боярского — Екатерина — поразила поклонников своим очередным откровенным образом. В своем личном блоге девушка продемонстрировала вызывающий наряд.
Уже давно не секрет, что Екатерина Боярская любит показать свою сексуальность. В этот раз она поделилась с подписчиками кадрами со своей новой фотосъемки. Девушка позировала в черной кожаной мини-юбке с металлическими пряжкам от ремней, ботфортах и топом с большим вырезом на груди.
Помимо смелых образов, девушка сделала себе несколько татуировок и не собирается на этом останавливаться.
Екатерина Боярская почти год назад решила стать певицей и взялась за работу. В ее первом EP-альбоме были такие песни как «Кобейн», «Забери меня из дома», «Биполярка» и другие.
Причем от деятельности и увлечений внучки Боярский очевидно не в восторге. Он неоднократно говорил, что татуировки — это «грязь», а главное предназначение женщины в том, чтобы рожать детей.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Михаил Боярский тепло высказался о муже своей дочери актере Максиме Матвееве.