Северное сияние наблюдали жители российских регионов

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Попов; 5-tv.ru

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Яркие всполохи появились в небе на фоне сильной магнитной бури.

Небо над российскими регионами этой ночью окрасили зеленые, розовые и фиолетовые цвета. Северное сияние наблюдали почти над всей территорией нашей страны — в Тверской, Рязанской и Ярославской областях, а также на Урале и в Сибири.

Длилось редкое для этих широт явление от пары минут до нескольких часов. А началось северное сияние из-за солнечной активности.

Как раз накануне вечером магнитная буря усилилась до третьего уровня — из пяти возможных. Но даже этого было достаточно, чтобы вызвать не только эффектные вспышки в небе, но также перебои в электросетях, спутниковой навигации, а также доставить немало трудностей метеозависимым.