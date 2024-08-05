Непередаваемые эмоции: дети из Мариуполя попали на «Игора Драйв»

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Фонд помощи детям Донбасса подарил школьникам насыщенную прогулку по Петербургу.

Сотни школьников из Мариуполя прибыли на автодром «Игора Драйв». Для ребят устроили настоящее шоу с дорогими спорткарами, визгом шин и невероятными виражами. Но увидеть они смогли не только борьбу лучших гонщиков на трассе, но и то, что обычно скрыто от глаз зрителей. С подробностями корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Гостей встречают рыком моторов и свистом шин. Дорога до автодрома «Игора Драйв» для детей из Мариуполя была долгой, но усталость, как рукой снимает, едва в нескольких метрах начинают пролетать спорткары мощностью в сотни лошадиных сил.

Это по-настоящему уникальная возможность для ребят — побывать на автодроме мирового уровня, увидеть сразу две абсолютно разные гонки на разных машинах в один день. Да, то и дело моросит дождь. Но это значит, что соревнования станут только зрелищнее.

Фото и видео начинают заполнять память смартфонов. Снимки летят прямиком в город-побратим Петербурга — Мариуполь, где уже не слышно обстрелов националистов, где к 1 сентября готовятся распахнуть двери новые школы, и, конечно, где ребят ждут родители.

Организовал эту поездку благотворительный Фонд помощи детям Донбасса, созданный Акционерным банком «РОССИЯ». Благодаря Фонду и правительству Северной столицы ребята и отдохнут в лагере, и побывают на экскурсиях в планетарии, в Кронштадте, и целый день проведут на лучшем автодроме.

«Эта поездка проводится не в первый раз. Это уже традиционная серия поездок, которая проходит каждый год, например в прошлом году автодром посетило совокупно более 500 детей из регионов Донбасса», — отметила директор благотворительного Фонда Кристина Федосеева.

На трассе, где асфальт сменяется грунтовкой, где гоняют причудливого вида багги — второй этап Кубка Петербурга по ралли-кроссу — Rally X Igora Drive. Для Ленинградской области спорт сравнительно новый, но и в этой дисциплине уже есть свои звезды, которые приглянулись и мариупольским зрителям.

— Очень необычно, очень интересно. У меня такое впервые, это мой самый первый опыт — смотреть на гонки.

— Обычно же говорят, что девчонки не любят гонки?

— Это неправда! Мы за Настю болеем.

Гости увидели то, что обычным зрителям не показывают — медиацентр и рэйс-контроль, на экранах которых можно рассмотреть каждый поворот, каждую деталь гонки. Показали детям и то, что скрывают под капотом «Мустангов», рассказали, как ставились рекорды скорости, развивались двигатели, и как на этой трассе по прямой можно мчать на скорости до 300 километров в час!

«Сногсшибательные машины катаются. Просто великолепно. И на поворотах очень интересно, особенно, когда эти резкие повороты. Вау!» — поделилась Екатерина Федорова.

«Мне очень нравится! Мне очень нравится ощущение скорости, оно меня завораживает, я очень люблю машинки», — сказала Мария Животова.

Это яркая точка незабываемого дня. Turbo Racing Cup — гонка, доступная владельцам любых авто. Абсолютно разные марки могут ехать вместе, но сильнейшим можно стать только в своем классе. Побеждает естественно тот, кто проедет трассу быстрее.

Даже старенькие «Жигули», могут оказаться темной лошадкой, ведь под капотом этих самых лошадок пара сотен — двигатель от навороченного спорткара. Такой же как у мэтров японского или немецкого автопрома. Важны точные настройки машины, правильно выбранная резина.

Ну и, конечно, вырвать несколько миллисекунд может помочь поддержка на трибунах. И даже, если ты смотришь гонки впервые, не очень хорошо разбираешься в правилах — одного свиста покрышек, запаха жженой резины и духа соперничества достаточно, чтобы в хорошем смысле этого слова «заболеть» автоспортом.