Телефонные мошенники вынудили пенсионерку продать квартиру и сбежать из дома

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Каким образом злоумышленникам удалось обмануть пожилую женщину и лишить ее жилья?

Растут поступления в карманы телефонных мошенников, которые придумывают все более изощренные схемы обмана. Как правило, жертвами становятся пожилые люди. Они лишаются буквально всего — от денежных накоплений до своих квартир.

А некоторых, как героиню этого сюжета, даже похищают. Корреспондент «Известий» Багаудин Багаудионов разобрался в одной из таких мошеннических схем.