Власти Британии о протестах против мигрантов: «Бандитские действия против закона»

Фото, видео: Reuters / Hollie Adams; 5-tv.ru

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Демонстранты вышли на улицы городов после того, как подросток из Руанды убил трех девочек.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер высказался о ситуации в стране. Протесты ультраправых, требующих выдворить из страны всех нелегалов, переросли в нападения и погромы в Лондоне, Ливерпуле, Бристоле и Ротереме. Стармер пообещал, что демонстранты пожалеют о своих действиях.

«Я решительно осуждаю ультраправые бандитские действия, которые мы наблюдали в эти выходные. Не сомневайтесь, что те, кто участвовал в этом насилии, столкнутся с полной силой закона. Полиция будет производить аресты. Нарушителей возьмут под стражу, последуют обвинения и приговоры», — заявил Стармер

Поводом для протестов стала резня в танцевальной студии Саутпорта: 17-летний подросток убил трех девочек, ранил еще восемь детей и двух взрослых. Позднее выяснилось, что он — выходец из Руанды. Это и спровоцировало возмущение британцев, и без того недовольных миграционной политикой страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Великобритания обвиняет нашу страну в подавлении инакомыслия и цензуре, при этом позволяют себе крайне жесткие меры для разгона протестующих.