Взаимные удары и десятки погибших: что происходит на Ближнем Востоке

Фото, видео: Reuters / Amir Cohen; 5-tv.ru

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«Ракетная дуэль» длится без остановки уже около 12 часов.

Израиль и Ливан ведут обстрелы территорий друг друга. В Тель-Авиве уже заявили о первых пострадавших, ими стали военные на границе.

«Ракетная дуэль» длится без остановки уже около 12 часов: массированный удар начался накануне, когда со стороны Ливана были запущены более 50 ракет, большинство перехвачены системой «железный купол».

Одновременно израильские военные нанесли серию ударов по пригородам Газы. Ракеты попали в две школы и больницу, во всех учреждениях были размещены беженцы, и большинство пострадавших — это женщины и дети.

При этом в ЦАХАЛ уверяют, что рядом с мирными жителями прятались боевики, а целью удара был командный пункт ХАМАС. На месте сейчас находится корреспондент «Известий» в секторе Газа Софи Назилла.

В школе жили тысячи палестинцев, которые в результате боевых действий в секторе Газа были вынуждены стать беженцами. В результате жестокого налета израильской авиации к западу от города Газа десятки человек погибли и десятки пропали без вести под обломками. Медицинские бригады доставляют погибших и раненых в больницу в центре города Газа.

Среди погибших, по данным местных арабских СМИ, мог оказаться и замминистра экономики сектора Газа. Под завалами все еще остаются люди.

В ХАМАС уже пообещали ответить и нанести свой удар по Израилю. Но главную атаку в Тель-Авиве сейчас ожидают со стороны Ирана, который, по некоторым данным, уже сегодня нанесет «удар возмездия» по Израилю за убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

И сегодня же в Израиль прибудет глава Центрального командования США. Штаты уже перебросили на Ближний Восток рекордные в истории региона силы: два авианосца, корабли сопровождения, авиацию.