«Было очень страшно»: в Бурятии из-за размыва плотины затопило несколько районов

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Забайкальского края; 5-tv.ru

В регионе введен режим ЧС. Местных жителей эвакуировали на лодках.

Режим ЧС из-за воды ввели в Бурятии. В результате размыва плотины несколько районов республики оказались в зоне подтопления, а это — почти две сотни приусадебных участков и несколько десятков домов.

Хотя вода уже отступает, проблем у жителей не становится меньше. Справляться с последствиями приходится в условиях отсутствия света и зачастую по пояс в воде. Из зоны бедствия подробности рассказала корреспондент «Известий» Ксении Солдатовой.

Сейчас уровень воды уже заметно спал, она ушла со многих улиц. Но к некоторым домам по-прежнему не подобраться без длинных резиновых сапог.

В этом доме живут Нелли с мужем. Они видели, как вода стремительно прибывала.

«Выходила за ворота, смотрела, тут ничего не было. Через 15 минут муж выходит, кричит: „Мы тонем!“. Очень страшно! Я даже объяснить не могу, в каком состоянии я была», — признается жительница села Новоильинск Нелли Пушкарева.

Это наводнение уже называют историческим. За несколько часов поселок не просто затопило, здесь размыло вообще все переправы.

«Семь мостов — три автомобильных, четыре пешеходных — нет в поселке Вот там железнодорожный давно стоит, сегодня утром мы его подремонтировали, чтоб хлеб возить», — рассказывает глава Новоильинского сельского поселения Леонид Калашников.

Бетонная балка — это все, что осталось от многотонного автомобильного моста. Течение очень сильное. Ближе не подойти — сносит.

Ночью жителей на аэролодках вывозили из подтопленных домов. Из двух районов — Заиграевского и Мухобоширского — эвакуировали больше 100 человек.

Евгений с супругой пережидали дома, у них затопило подвал и хозпостройки.

«Испугались, потому что мы до полвторого ездили и в Дархиту, там помогали вывозить. И ночью было страшно, вдруг придет», — говорит Евгений Фиткулин.

Водой размыло крупный участок федеральной трассе Улан-Удэ –Чита. Снесло три моста через реки Хонхолой, Сухара и Хонхолойка. Сложная ситуация и в соседнем Забайкалье. Там подтоплены два поселка. Машины поплыли в Орловском. В Петровск-Забайкальском улицы тоже скрыли бурные потоки воды.

Спасатели следят за ситуацией, в том числе с беспилотников. В обоих регионах опасаются новых дождей, а они по прогнозам, могут пойти.