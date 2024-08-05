Камала Харрис обходит Дональда Трампа по уровню поддержки населения
Фото: www.globallookpress.com / Hu Yousong
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Многие поддерживают вице-президента просто из-за нелюбви к кандидату от республиканцев.
Вице-президент США Камала Харрис обходит бывшего президента США Дональда Трампа по уровню поддержки населения. Информация об этом содержится в совместном исследовании телеканала CBS News и организации YouGov.
Проведенный опрос показал, что Трампа поддерживают 49% американцев. Если бы выборы проходили в день опроса, то 50% граждан США поддержали бы кандидатуру Харрис. При этом 41% из поддерживающих действующего вице-президента проголосовали бы за нее просто потому что не хотят видеть в качестве президента Дональда Трампа.
После обнародования исследования штаб Трампа уже успел обвинить CBS News и YouGov в манипуляции данными при обработке опроса. Республиканцы уверены, что лидерство остается за Трампом с 51% уровнем поддержки населения.
Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп намерен провести дебаты с Харрис.