Не смыть водой: сальные волосы могут быть сигналом о проблемах со здоровьем

Фото: www.globallookpress.com / Stephan Goerlich

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Эксперт объяснила, как вода и ее нехватка влияют на организм и как рассчитать оптимальную дневную норму потребления жидкости.

Водный баланс обеспечивает стабильность кровяного давления, работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), состояния кожи, волос и ногтей, а также влияет на общее самочувствие. Именно поэтому сальные волосы, в том числе, могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем, рассказала «Вечерней Москве» врач-эндокринолог и диетолог Елена Козловская.

По словам эксперта, нарушение водного баланса говорит о себе проблемами с кожей — сухостью, шелушением, закупоркой пор, активизацией сальных желез.

«Следовательно, если ваши волосы быстро становятся жирными, это может свидетельствовать о недостатке воды в организме. Достаточное количество жидкости поддерживает правильную работу ЖКТ, способствуя правильному перевариванию, перистальтике кишечника, работе желчного пузыря, а также профилактирует застой желчи», — отметила Козловская.

Доктор пояснила, что человеку с весом в рамках нормы стоит выпивать от 25 до 30 миллилитров жидкости на килограмм массы тела в день. При ожирении, если нет перспективы похудения, достаточно 30 миллилитров, а если в планах сброс лишних килограммов — 40 миллилитров.

При этом речь идет только о воде, соках или, например, чае. Газированные и алкогольные напитки в данном случае приравниваются к еде. Соответственно, они не засчитываются при определении дневного лимита.

Елена Козловская подчеркнула, как и любой другой аспект здоровья, вопросу водного баланса свойственны свои ограничения. Так, при некоторых заболеваниях лечащий врач может посоветовать индивидуальные нормы потребления жидкости. Особые инструкции получают пациенты с патологиями почек, гипертонией, сердечной недостаточностью и другими недугами.

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