Фото: www.globallookpress.com / Lorenz Huter

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Западные кураторы призывают Киев к урегулированию конфликта, но подопечные им попались несговорчивые.

Западные кураторы активно подталкивают президента* Украины Владимира Зеленского согласиться на мирные переговоры. На которые, к слову, в стране на законодательном уровне пока введен запрет. Несмотря на все предпосылки, глава киевского режима не спешит, да и непонятно, в каком формате может состояться долгожданный диалог.

Кроме того, отмечает обозреватель «БИЗНЕС Online» Никита Юрченко, Зеленскому нужно сохранить свой пост и легитимность, а значит, придется показать покровителям хоть какой-то успех на поле боя. Для этого он уже подготовил план, на реализацию которого осталось не так много времени. Месяца три, если не меньше, чтобы успеть к президентским выборам в США.

Как рассказал автору военный журналист Алексей Рамм, вне зависимости от результатов этих выборов, Штаты настроены «притушить» военный конфликт.

«Что в этой ситуации важно для Зеленского? Чтобы его оставили президентом. Ему надо остаться для США этим нашим сукиным сыном. Для этого ему надо на момент, когда начнутся все переговоры, показать какой-то значимый результат, с которым он может сесть за стол переговоров. В этой ситуации они пошли на стратегию последнего удара», — полагает Рамм.

Американский лидер будет избран в начале ноября. Поэтому, считают эксперты, нового контрнаступления стоит ждать уже в конце августа. К этому моменту Украина как раз получит партию самолетов F-16 и, вероятно, очередной ряд пакетов другой военной помощи, а также кое-какие подготовленные резервы и, вероятнее всего, один или несколько пакетов военной помощи. Предположительно, приоритетными направлениями для Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут приазовское и харьковское.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Евросоюзе честно высказались о Владимире Зеленском. Нелестное мнение опубликовал депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес, услышав о планах украинского лидера относительно новых соглашений с Западом.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.