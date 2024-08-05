«Моя точка опоры»: как Анна Заворотнюк выстояла после смерти мамы

Фото: Instagram* / anna_zavorotnyuk

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Дочь знаменитой актрисы прервала длительное молчание.

Анна Заворотнюк, дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк, переживает тяжесть утраты матери с помощью любви мужа. Об этом она рассказала в своем блоге в Сети.

Некоторое время после смерти матери Анна не выходила на связь со своими подписчиками, но наконец прервала молчание. Она ответила поклонникам на интересующие их вопросы. Одним из таких оказался: «Как Вы нашли в себе силы жить?».

В конце мая этого года в результате продолжительной болезни ушла из жизни знаменитая актриса Анастасия Заворотнюк. Именно об этом шла речь в словах поклонницы. Анна заявила, что старается искать в себе силы жить, несмотря на всю боль пережитого. Девушка поделилась, что в этом ей помогает любовь супруга.

«Семья это моя большая точка опоры, у м еня есть прекрасный муж, и нас ждет много счастливых моментов, ради которых стоит продолжать жить», — написала Заворотнюк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что редкое архивное фото Заворотнюк от дочери растрогало Сеть.

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