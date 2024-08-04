«Половой акт в пяти минутах от Кремля»: Кристина Асмус вновь попала в скандал

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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После выхода на экраны фильма «Текст» с огромным количеством обнаженных сцен на звезду обрушился шквал критики. Неужели актриса взялась за старое?

Актриса Кристина Асмус оскверняет российскую культуру. Об этом заявила актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале.

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус уже давно не играет милых девочек, какой ее привыкли видеть на экранах в роли Вари Черноус. Теперь артистка предпочитает более эротичные образы.

Не так давно на экранах появился фильм «Текст», который моментально вызвал шквал негативной реакции. Комментарии Асмус в Сети были забиты осуждением и призывами к морали. Это связано с тем, что звезда пол фильма проводит обнаженной. После неприятной истории Кристина обещала, что такого больше не повторится, но, кажется, жизнь ее все-таки ничему не учит.

В Московском драматическом театре имени Марии Николаевны Ермоловой она появилась в двух неоднозначных спектаклях. В постановке «Леди Макбет Мценского уезда» Кристина Асмус показывает нескромный половой акт со всеми вытекающими эмоциями.

Кристина играет очень страстно и правдоподобно, совсем позабыв о морали. Именно это возмутило актрису Яну Поплавскую, которая прокомментировала увиденное, как «уничтожение русской культуры».

«В пяти минутах пешком от Кремля. В знаменитом театре дают спектакль „Леди Макбет Мценского уезда“. Асмус там максимально раскрывает свой талант, играя половой акт», — написала возмущенная Поплавская.

Она также адресовала свое возмущение министру культуры Ольге Любимовой, которая никак не реагирует на подобные перфомансы. По мнению Поплавской, такое бездействие наносит огромный урон российской культуре. Актриса призвала всех причастных к данной постановке задуматься над происходящим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в театре Ермоловой.