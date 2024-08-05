Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Мужчина хотел подкорректировать внешность, однако в ходе хирургического вмешательства возникли осложнения.

Пациенту столичной клиники повредили мозг во время пластической операции. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что 29-летний мужчина обратился за услугой по коррекции внешности, однако в ходе операции возникли осложнения. В результате пациента пришлось срочно перевести в городскую больницу из-за повреждения мозга и оболочки глаза.

Сам пострадавший, с которым удалось связаться 5-tv.ru, сообщил, что он попросил хирургов сделать несколько операций за раз. В итоге у него не хватило крови и потребовалось переливание.

«Я где-то восемь операций за раз решил сделать, и не хватило крови… Все операции закончены успешно, все хорошо, я в принципе доволен. Мне просто переливание сделали», — рассказал Владимир по телефону.

В городскую больницу мужчина поступил в ночь на 1 августа. После операции по переливанию крови он находится под наблюдением врачей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продлил арест врачам клиники Тимура Хайдарова, причастным к смерти пациента.