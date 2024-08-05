Российские теннисистки Шнайдер и Андреева выиграли серебро Олимпиады в парах

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

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Игры в Париже стали первыми в карьере обеих спортсменок.

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева стали серебряными призерами Олимпиады в Париже в парном разряде.

В финале они уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Теннисистки стали первыми представителями России, завоевавшими награды на Играх в этом году. Для 20-летней Шнайдер и 17-летней Андреевой Олимпиада в Париже стала первой в карьере.

До этого сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере выиграл золотую медаль Олимпиады. В финале одиночного мужского турнира на Играх в Париже он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

«Золото» Олимпиады покорилось 37-летнему Джоковичу с пятой попытки. При этом всего два месяца назад спортсмен перенес операцию на колене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Олимпийских играх в Париже решили не проводить турнир по плаванию на открытой воде из-за неудовлетворительного состояния реки Сена.