Фото: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава киевского режима Зеленский официально сообщил о том, что обещанные Западом истребители уже на Украине.

Прибытие американских истребителей F-16 на Украину станет проверкой для российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии Lenta.ru.

Депутат отметил, что F-16 всегда рассматривался в качестве одной из вероятных целей российских средств ПВО, а теперь непосредственно послужит для их отладки.

«Думаю, американцы будут недовольны, когда украинские летчики будут терпеть поражение не только от систем ПВО, но и от наших самолетов Су-57 и других», — добавил Чепа.

Он также напомнил, что в арсенале российской армии есть эффективные ракеты класса «воздух — воздух», которые превосходят те, что могут использовать F-16.

Ранее в этот день президент* Украины Владимир Зеленский официально сообщил о прибытии на Украину первой партии истребителей F-16, поблагодарив за их передачу Нидерланды, Данию и США. По данным западных СМИ, речь идет о десяти самолетах из 79 обещанных Киеву.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как имидж России усилится благодаря поставленным Западом Киеву F-16.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.