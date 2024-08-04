Джокович выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Париже

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сербский теннисист впервые стал олимпийским чемпионом.

Золотую медаль Олимпиады впервые в карьере выиграл теннисист из Сербии Новак Джокович. Он обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале одиночного мужского турнира на Играх 2024 года в Париже.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) в пользу сербского теннисиста. Поединок продлился 2 часа 50 минут. Джокович был посеян под первым номером турнира. Алькарас — под вторым.

Новак Джокович завоевал «золото» Олимпиады с пятой попытки. Не так давно 37-летний спортсмен перенес операцию на колене. Хирургическое вмешательство ему потребовалось два месяца назад. Джокович считается одним из лучших теннисистов за всю историю спорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли в финал турнира в парном разряде летних Олимпийских игр в Париже. Они обыграли оппоненток из Испании.