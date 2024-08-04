«Снова это сделаем»: Белым дом пообещал вести новые санкции против России

Кирби: США могут объявить о новых санкциях против РФ из-за удержания американцев

Фото: Reuters / Craig Hudson

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США намерены добиваться возвращения всех заключенных американских граждан.

США планируют ввести санкции против России из-за якобы неправомерного удержания американских граждан. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, используя Акт Левинсона, и мы снова это сделаем», — заявил он.

Хотя США и усиливают давление на Россию, администрация Байдена заявила о своем намерении добиваться возвращения всех американских граждан, находящихся в стране, включая Марка Фогеля.

Фогель, бывший сотрудник американского посольства, в настоящее время отбывает наказание в России по обвинению в контрабанде и хранении наркотических веществ в особо крупном размере.

К слову, 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и западными странами. Восемь граждан РФ вернулись на Родину.

Среди них офицер Вадим Красиков, Вадим Конощенок, Артем Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнев и Владислав Клюшин.

Вернувшихся на Родину россиян лично встретил глава РФ Владимир Путин. Он поблагодарил их за верность своей стране.

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