Фото, видео: Reuters / Valentyn Ogirenko / Thomson Reuters; Личный архив Евгения Михайлова; 5-tv.ru

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Глава киевского режима официально сообщил, что Украина получила первую партию обещанных Западом истребителей.

Ликование украинского президента* Владимира Зеленского в связи с получением от Запада долгожданных истребителей F-16 будет недолгим. Способность этих самолетов изменить ход боев на востоке Украины сильно переоценена украинскими и западными политиками. В этом уверены как российские, так и зарубежные эксперты.

К примеру, политолог Евгений Михайлов в комментарии для 5-tv.ru заявил о «нулевой эффективности» F-16 в прямом боестолкновении с российскими воздушными силами.

Видели над Одессой

Глава киевского режима 4 августа официально сообщил, что Украина получила от западных партнеров давно обещанные истребители F-16.

«F-16 на Украине. Мы обеспечили это. Я благодарю всех партнеров, которые на самом деле действенно помогают с F-16, и первые государства, которые приняли наш запрос о предоставлении самолетов, — Данию, Нидерланды, США», — написал Зеленский в Telegram-канале.

В свою очередь, украинские СМИ сообщили, что жители Одессы уже видели F-16 в небе над городом. В сети появилось даже видео пролета истребителей.

Сколько именно самолетов получил Киев, Зеленский не уточнил, однако The Economist на днях писал о передаче Украине первых десяти из обещанных американцами Киеву 79 истребителей.

Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки Украине F-16, как и другого западного «чудо-оружия», не изменят ситуацию на поле боя. Минобороны РФ даже прогнозировало, что на уничтожение обещанных украинским войскам западных истребителей потребуется «примерно 20 дней работы». При этом за первый сбитый американский самолет было объявлено вознаграждение — 15 миллионов рублей.

Старый и неэффективный

В отличие от украинских и западных политиков, преподносящих передачу Киеву F-16 как некий переломный момент в боевых действиях, эксперты с самого начала скептически оценивали важность этого события.

Так, российский политолог Евгений Михайлов уверен, что F-16 не принесут никакого успеха киевскому режиму, кроме, разве что, краткосрочного пиар-эффекта.

По мнению эксперта, самолеты в небольшом количестве передаются украинской армии в преддверии контрнаступления, которое Киев готовит под прикрытием лицемерных призывов Зеленского к мирным переговорам.

Этот «контрнаступ», уверен Михайлов, станет последней попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) ответить российским войскам, после которой Незалежная «посыплется».

«Эффективность F-16, на мой взгляд, будет нулевой. Уже многие эксперты сказали, что в течение короткого времени от тех истребителей, что поступили, в случае прямого боестолкновения ничего не останется. Тем более, мы показали уже, как можем сбивать самолеты на дальнем расстоянии. Буквально недавно российский истребитель сбил ракетой на расстоянии 230 километров украинский МиГ-29», — отметил эксперт.

Он добавил, что F-16 — достаточно старая и не очень эффективная в условиях современного боя модель самолета. Кроме того, украинские летчики, отучившиеся в ускоренном режиме управлению этими истребителями, тоже будут неэффективны, уверен Михайлов.

«Если только управлять ими будут иностранные инструкторы, но они, я думаю, не будут сильно рисковать жизнью. Тем более заявлено, что F-16 будут больше использоваться как средства ПВО. В общем, если говорить коротко, то F-16 не внесут никаких изменений в ход боевых действий», — заключил эксперт.

Проверка для средств ПВО

О том, что F-16 не повлияют на расклад сил в ходе спецоперации на юго-востоке Украины, заявляли ранее и в Кремле.

«Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться. Но значимо повлиять на динамику развития событий на фронте эти поставки не смогут», — отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и вовсе назвал «ерундой» передачу Украине партии истребителей F-16.

«Ну, это ерунда. Это же не конец света. Да и сколько их там? Серьезные (истребители — Прим. ред.), мы готовимся. Если вдруг что-то не так там, я уверен, что мы нажмем на кнопку и покажем, что нельзя шутить с нами. Как сказал наш верховный главнокомандующий: „зачем нам нужен этот мир без России?» — заявил Кадыров в эфире федерального телеканала.

Заявление Зеленского о прибытии на Украину F-16 прокомментировали и в Госдуме. Первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа считает, что поставка противнику военных самолетов станет проверкой для российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Я думаю, это будет хорошая проверка для отлаживания наших систем ПВО. Думаю, американцы будут недовольны, когда украинские летчики будут терпеть поражение не только от систем ПВО, но и от наших самолетов Су-57 и других. У нас есть очень эффективные ракеты „воздух-воздух“, они гораздо эффективнее тех, что могут использовать F-16», — заявил депутат в комментарии Lenta.ru.

Выиграет Путин

Западные эксперты и СМИ также активно высказываются о долгожданном поступлении F-16 на вооружение киевских боевиков. При этом тональность их заявлений и статей варьируется от откровенно пораженческих до сдержанных.

К примеру, британская The Independent пишет, что от поставок Украине американских истребителей выиграет лишь президент РФ Владимир Путин. По мнению экспертов издания, уничтожение F-16 еще больше укрепит имидж российских вооруженных сил, как это было после поставок ВСУ западных танков Leopard, Abrams и Challenger.

«Президент России Владимир Путин будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16, поставленных странами НАТО», — цитирует газета аналитика Федерико Борсари.

По мнению эксперта, российские войска, скорее всего, попытаются уничтожить F-16 на земле с помощью дальнобойных ракет. Они уже атакуют украинские аэродромы, чтобы ограничить использование западных истребителей, отметил Борсари.

Однако главной угрозой для F-16 аналитик считает несколько сотен боевых истребителей, в том числе Су-35, которыми располагает Россия.

В свою очередь, The New York Post называет в числе основных проблем недостаточное количество у Украины подготовленных летчиков, из-за чего Запад не может передать ей нужное число самолетов.

Кроме того, пока неясно, смогут ли уже обученные украинские летчики справиться с управлением F-16 в реальных боевых условиях, отмечает издание.

Поднимут боевой дух

Тем не менее не следует недооценивать важность передачи Киеву американских истребителей, ведь, в первую очередь, это позволит повысить боевой дух украинской армии. Об этом пишет The Economist, приводя мнение эксперта Международного института стратегических исследований Дугласа Барри.

В публикации отмечается, что F-16 сложнее наиболее близких к нему по характеристикам Миг-29 и Су-27, а также требует более тщательного обслуживания, чем советские аналоги.

Еще одна проблема использования F-16 заключается в том, что они, безусловно, станут приоритетной целью для российских военных. Из-за этого Украине придется размещать истребители на базах с подземными укрытиями и маскировать их ложными целями, что усложнит логистику и потребует большего количества обслуживающего персонала и запчастей.

Наконец, Киеву потребуется время, чтобы интегрировать F-16 в систему украинской ПВО и отработать их совместную эксплуатацию, отмечается в статье. К примеру, для координации полетов истребителей с нескольких аэродромов украинцам понадобится самолет управления и наблюдения ASC 890. Передать два таких воздушных судна Киеву ранее пообещала Швеция.

Однако при всех сложностях, с которыми столкнется Украина в ходе эксплуатации F-16, их передача «знаменует собой начало создания ВВС по стандартам НАТО», пафосно заявляет издание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США намерены доработать для Украины F-16, оснастив их «передовыми» ракетами.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.