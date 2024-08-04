Город Бердск Новосибирской области оказался обесточен из-за падения опоры ЛЭП
Фото: © РИА Новости / Артем Кулекин
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Авария подобного масштаба произошла впервые в истории города.
Около 100 тысяч человек осталось без света в городе Бердск Новосибирской области из-за падения опоры ЛЭП. Об этом сообщил мэр города Роман Бурдин в своем официальном Telegram-канале.
«Немного терпения. Никогда, все руководители подтвердили, за всю историю Бердска не было таких аварийных ситуаций», — сообщил Бурдин.
Мэр города объяснил, что погрузчик обронил опору ЛЭП около химзавода. В связи с происшествием было проведено оперативное собрание. Роман Бурдин сообщил, что в ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена.
Ранее 5-tv.ruрассказывал, что мэр Краснодара приехал к оставшимся без света и воды жителям города. На улице Краеведа Соловьева жители которой остались без света и воды из-за аварии в системе электроснабжения. Также обесточенной оказалась улица Крузенштерна.