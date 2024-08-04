Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Силами ПВО на подлете к городу было сбито четыре ракеты.

ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow», — написал Пасечник.

На подлете к городу удалось уничтожить четыре ракеты. Но из-за падения обломков произошло возгорание травы. Остальные вражеские объекты попали по складским помещениям и частному сектору. На данный момент информации о пострадавших нет. Пасечник отметил, что этот вопрос уточняется.

На месте работают представители экстренных служб и властей местного управления.

ВСУ регулярно наносит удары по территории РФ. Они атакуют мирных жителей и городскую инфраструктуру. Неоднократно в результате жестокой атаки Киевского режима погибали люди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что имидж РФ усилится благодаря уничтожению поставленных Западом Киеву F-16.