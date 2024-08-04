Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Интернет-знаменитость находится на девятом месяце, и не все протекает гладко.

Экс-супруга футболиста Павла Погребняка — блогер Мария Погребняк — призналась, что у нее часто меняется настроение и шалят гормоны. Все дело в четвертой беременности знаменитости. Мария ждет малыша от бизнесмена Игоря Головинского и иногда срывается на женихе.

«Я благодарю от всего сердца своего любимого человека за его безграничное терпение, понимание и прощение. Иногда я бы сама себя не вынесла! Меня просто заносит, и я не могу удержаться от скандалов и упрямства, даже видя, как у Игоря ходит в разные стороны челюсть от негодования», — созналась в своем блоге блондинка.

В такие периоды Мария убеждена в своей правоте. Головинский же не вступает в спор с любимой, а мягко переводит тему.

Погребняк уже на девятом месяце и на протяжении всего этого времени гормоны играют с ней в странные игры. На настроение Погребняк также влияют боли в ногах, ведь у худенькой знаменитости развился варикоз. При этом Мария прекрасно осознает свое резкое поведение и после ссор извиняется перед родными.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мамаева призналась, как Погребняк удалось скрыть беременность.