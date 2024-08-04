«Сахар на первом месте»: вся правда о пользе гематогена

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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Сладости из аптеки часто ничем не отличаются от тех, что продают в магазинах.

Гематоген не эффективнее кондитерского батончика. Об этом врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова рассказала РИА Новости.

Бытует мнение, что все, что продается в аптеках, обладает магическими свойствами. Потому люди часто покупают там сладости и думают, что они отличаются от тех, что можно купить в продуктовом магазине. На самом деле, состав многих вкусностей абсолютно идентичен. Например, гематоген ничем не отличается от обычных конфет.

«Гематоген в качестве профилактического средства от анемии не эффективнее любого кондитерского батончика», — рассказала Сухорукова.

Она объяснила, что это связано с составом, который не отличается от любого сахаросодержащего изделия из супермаркета. Гематоген не содержит в себе никаких полезных веществ, особенно железо, поэтому в борьбе с анемией он абсолютно бесполезен, хотя такой миф бытует.

«В нем нет железа, которое может усваиваться организмом. А вот сахар на первом месте, так что это больше десерт, чем все остальное», — дополнила Сухорукова.

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