ТАСС: Савельев заплатил за убийство в десять раз больше, чем растратил Ионов

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Сенатор, предположительно, не простил бывшему партнеру ошибку.

Сенатор Дмитрий Савельев заплатил за убийство своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова в десять раз больше, чем тот растратил изначально. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Ионов был осужден на 2,5 года за растрату 1,6 миллиона рублей из компании «Оптомониторинг», одним из учредителей которой является Савельев, а его сыновья — совладельцами. Несмотря на возмещение части ущерба, предположительно, Савельев не простил Ионова и летом 2023 года начал планировать его убийство. Оно обошлось сенатору в десять миллионов рублей, что в десять раз превышает сумму, растраченную Ионовым с учетом погашенного ущерба.

Дмитрия Савельева задержали прямо в зале заседания Совета федерации 2 августа. Генеральный прокурор России Игорь Краснов лично прибыл на место. После этого Савельев предпринял попытку сбежать, однако все выходы были уже перекрыты сотрудниками прокуратуры.

СК возбудил против него уголовное дело по статье о приготовлении к убийству. По данным следствия, сенатор собирался устранить своего бизнес-партнера Сергея Ионова. Савельев инвестировал в компанию ООО «Оптмониторинг», которой руководил Ионов, но впоследствии обнаружил недостачу в 1,6 миллиона рублей, что и спровоцировало его предполагаемый план убийства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российского сенатора Дмитрия Савельева заподозрили в организации убийства.