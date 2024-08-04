«Убийства, насилие, пытки»: Захарова высказалась о ситуации в тюрьмах США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jim West; Reuters / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дипломат прокомментировала интервью обменянного россиянина Романа Селезнева о том, как он буквально выживал в американском плену.

Уровень проблем в американских тюрьмах просто зашкаливающий — убийства, пытки и насилие над заключенными стали там в порядке вещей. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала интервью обменянного россиянина Романа Селезнева «Известиям», в котором он рассказал, как в прямом смысле боролся за жизнь в американской тюрьме.

«Весь мир буквально ужаснулся в начале 2024 года, когда США применили «новаторский» способ казни с помощью чистого азота. Слава Богу, он касался не россиянина, а их гражданина. Но то, что было с ним сделано, повергло в ужас даже граждан США, не говоря о всех остальных. Я напомню, его пытались казнить несколько раз, и это не получалось. Казни откладывали, откладывали на длительный срок и так далее.

Даже этот самый заключенный Смит, когда описывал, как его пытались казнить, говорил о том, что это больше похоже не на приведение приговора в исполнение, а на пытку. Причем самым зверским способом», — напомнила Захарова.

Норма для США

Случай с казнью Смита — не какой-то единичный случай, не исключение, а норма для современных США, подчеркнула российский дипломат. Об этом свидетельствует, в частности, разоблачительная публикация The New York Times о ситуации в тюрьме Сент-Клер (St. Clair Correctional Facility) штата Алабама.

В руки журналистов попали две тысячи фотографий из исправительного учреждения, которые, по признанию американских экспертов, свидетельствуют о проводимых там намеренных пытках массового характера.

«Там все: убийство заключенных, сексуальное насилие, травмы от широко распространенных в тюрьме разных видов оружия», — отметила Захарова.

По ее словам, подобных Сент-Клер тюрем в США огромное количество, и власти страны прекрасно осведомлены о ситуации в учреждениях пенитенциарной системы. Более того, американский Минюст неоднократно выписывал предписания и делал заявления относительно состояния тюрем, но все тщетно.

В тюрьмах США томятся не менее 70 россиян

При этом, обратила внимание Захарова, США более всего озабочены правами человека в мире и выпускают ежегодные доклады на эту тему, в том числе по ситуации вокруг тюрем в разных странах.

«Отсюда вопрос: когда Вашингтон посвятит собственной стране хотя бы один доклад, который разошлет в международные организации и расскажет о своих проблемах? Когда США, наконец, обратят внимание на собственные проблемы и продемонстрируют миру, как они их сумели преодолеть, и именно это станет поводом для того, чтобы остальные страны начали равняться на Вашингтон?» — задалась вопросом представитель МИД России.

Пока, по словам Захаровой, мир видит ровно обратную картину: Вашингтон поучает всех и вся, при этом проблемы в самих США копятся и размножаются в геометрической прогрессии.

Россию ситуация в американских тюрьмах беспокоит лишь по той причине, что в них томятся на сегодня около 70 ее граждан. И это только по официальным данным, отметила Захарова.

«Эта цифра абсолютно не окончательная, потому что американские власти уже много лет не считают нужным информировать российскую сторону о том, что задерживают, судят и направляют в пенитенциарные учреждения граждан Российской Федерации, хотя они обязаны это делать (информировать РФ — Прим. ред.)», — пояснила дипломат.

По словам Захаровой, часто о заключении российских граждан в США становится известно только от их адвокатов, родственников или если им самим удается подать весточку через средства массовой информации или социальные сети.

Труд на грани подвига

В свою очередь российские дипломаты за рубежом делают все возможное, чтобы оказать максимальную консульскую и юридическую помощь, да и просто поддержать попавших в заключение сограждан, подчеркнула Захарова.

«Я чрезвычайно благодарна коллегам, нашим дипломатам по всему миру за те слова искренней признательности, которые мы услышали и от господина Селезнева, и от других граждан России, которые сейчас вернулись из американских тюрем. Это же не просто желание как-то формально, что ли, поставить галочку.

Это действительно ежедневный труд наших дипломатов, который в последние годы стал буквально на грани подвига, потому что власти США делают все, чтобы препятствовать нормальному исполнению российскими дипломатами их обязанностей», — заявила представитель МИД.

Захарова пояснила, что даже для простого посещения человека в тюрьме один-два раза в месяц дипломатам приходится оформлять огромное количество документов, собирать и обрабатывать необходимые для этого материалы, а также находиться в постоянном взаимодействии с большим числом американских официальных лиц и ведомств. В условиях бесконечной травли российских дипработников в США делать это стало особенно сложно, отметила Захарова.

Программист Роман Селезнев, вернувшийся на родину в ходе обмена заключенными, рассказал, что в тюрьме США ему приходилось драться с агрессивными сокамерниками, чтобы отстоять свою жизнь. В свою очередь администрация учреждения относилась к нему, как к особо опасному преступнику, регулярно помещая в карцер и подвергая пыткам и издевательствам.

Обмен заключенными между Россией, Белоруссией, Германией, США, Словенией и рядом стран прошел 1 августа в аэропорте Анкары. Восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, уже вернулись на родину. Среди них офицер Вадим Красиков, Вадим Конощенок, Артем Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнева и Владислав Клюшин.

Вернувшихся на Родину россиян лично встретил глава РФ Владимир Путин. Он поблагодарил их за верность своей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как обменянный россиянин Роман Селезнев дважды едва не погиб в американской тюрьме.