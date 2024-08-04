«Легкая история»: Стоун флиртовал с Дерябиной во время отношений с Сысоевой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Однако вскоре юноша сам «слился».

Попытки пофлиртовать предпринимал блогер Саша Стоун с участницей «ДОМ-2» Кристиной Дерябиной в то время, пока он сам был в отношениях с актрисой Надеждой Сысоевой. Об этом Дерябина рассказала в интервью для YouTube-шоу Георгию Иващенко.

«Со Стоуном была легкая история, ничего такого не было. Как оказалось, он живет рядом с рестораном, в который я часто хожу. Он тоже туда ходит. Он увидел мои фотографии и написал мне, мол, почему я ни разу не увидел в этом ресторане такую даму. У меня не было вау эффекта», — рассказала знаменитость.

При этом Стоун решил свести общение на «нет», когда узнал, что она является участницей «ДОМа-2». Дерябина уверяет — у блогера предвзятое отношение к проекту.

Дерябина также считает, что у Стоуна сильное желание найти себе девушку. Поэтому она посоветовала юноше «остановиться», и тогда «все придет».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Надежда Сысоева рассталась с молодым блогером Сашей Стоуном.