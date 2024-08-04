«Сервис ослаб, все подорожало»: россиянка разочарована отдыхом в Турции

Фото: www.globallookpress.com / Michael Zegers

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Почему в 2024 году курорт изменился в худшую сторону?

Туристка из России осталась разочарована поездкой в турецкий Кемер. Своей историей путешественница поделилась с Дзен-каналом «Тонкости туризма».

Девушка рассказала, что они отправились отдыхать на популярный курорт вместе с мужем. Супруги не первый раз приезжают в Кемер, но в 2024 году он изменился в худшую сторону.

По ее словам, цены на курорте совсем не соответствуют предложенному сервису.

«Сервис ослаб, все подорожало. Для туристов в этом городе практически ничего нет, если только не считать курортную зону и набережную. Больше нет желания возвращаться сюда еще раз», — призналась туристка.

Она также отметила, что о «горах подарков» пришлось забыть. По словам путешественницы, товары китайского производства в Кемере оказались даже дороже, чем в Стамбуле. Ее также разочаровал сам город.

«Грязный, со множеством типичных домов, многолюдный. На каждом углу попрошайки, нагло требующие деньги, и сирийские беженцы», — возмутилась она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасатели нашли тело туристки, унесенной в Черное море на сапе.