«Сервис ослаб, все подорожало»: россиянка разочарована отдыхом в Турции
Россиянка заявила, что разочарована отдыхом в турецком Кемере
Фото: www.globallookpress.com / Michael Zegers
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Почему в 2024 году курорт изменился в худшую сторону?
Туристка из России осталась разочарована поездкой в турецкий Кемер. Своей историей путешественница поделилась с Дзен-каналом «Тонкости туризма».
Девушка рассказала, что они отправились отдыхать на популярный курорт вместе с мужем. Супруги не первый раз приезжают в Кемер, но в 2024 году он изменился в худшую сторону.
По ее словам, цены на курорте совсем не соответствуют предложенному сервису.
«Сервис ослаб, все подорожало. Для туристов в этом городе практически ничего нет, если только не считать курортную зону и набережную. Больше нет желания возвращаться сюда еще раз», — призналась туристка.
Она также отметила, что о «горах подарков» пришлось забыть. По словам путешественницы, товары китайского производства в Кемере оказались даже дороже, чем в Стамбуле. Ее также разочаровал сам город.
«Грязный, со множеством типичных домов, многолюдный. На каждом углу попрошайки, нагло требующие деньги, и сирийские беженцы», — возмутилась она.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасатели нашли тело туристки, унесенной в Черное море на сапе.