Фото: Reuters / Piroschka Van De Wouw

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новые истребители не смогут изменить ход конфликта.

Уничтожение поставленных Западом истребителей F-16 на Украине усилит имидж России. Такую точку зрения высказал в интервью британской газете The Independent сотрудник вашингтонского Центра европейского политического анализа Федерико Борсари. Он заявил, что ВС РФ, вероятно, попытаются уничтожить F-16 на земле с помощью дальнобойных ракет.

Борсари отметил, что российские войска уже атакуют украинские аэродромы, чтобы ограничить использование западных истребителей. Он также подчеркнул, что одной из главных угроз для F-16 станет российский истребитель Су-35, оснащенный радаром дальнего действия.

Известно, что западные союзники передали киевскому режиму самолеты в обещанный срок, однако неизвестно, смогут ли украинские пилоты управлять ими. Лидеры Европы и США ни раз заявляли, что F-16 все равно не смогут изменить ход российско-украинского конфликта, отметили в NYP.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия ответит на поставку Украине истребителей F-16.