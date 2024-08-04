«Твоя»: Люся Чеботина рассекретила имя своего нового бойфренда
Певица Люся Чеботина встречается с известным футболистом
Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Кто же теперь ее возлюбленный?
У певицы Люси Чеботиной появился новый возлюбленный. В своем личном блоге под постами исполнительница нежно общалась с одним мужчиной.
Поклонники певицы предполагают, что это норвежский футболист Матиас Норманн. Поводом для слухов послужило то, что спортсмен оставил под фотографией артистки нежное послание: «Моя девочка».
Игнорировать или отрицать слова Норманна Чеботина не стала. Она решила ему ответить с той же любовью, написав: «Твоя».
Однако пока публичного заявления ни от кого не поступало.
До этого Люся Чебитона встречалась с артистом Юрием Киселевым (ЮрКисс). Недавно пара объявила, что они приняли решение расстаться, не озвучивая причину.
К слову, до связи с Чеботиной Норманн встречался с фитнес-моделью Виолеттой Грачевой. После расставания с ней Норманн закрутил роман с израильской моделью Иден Файнс.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что у певицы Люси Чеботиной возникли проблемы с речью после установки виниров. Причины выяснил врач ортодонт-стоматолог Элина Макаревич.