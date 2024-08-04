ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

О ходе спецоперации рассказали в Минобороны страны.

Российские военные полностью освободили населенный пункт Новоселовка Первая в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ситуации в зоне спецоперации за сутки.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики», — сообщается в брифинге.

Кроме того, нанесено поражение 31-й, 32-й механизированным, 95-й десантно-штурмовой и первой танковым бригадам ВСУ, а также 109-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Воздвиженка, Торецк, Дружба и Розовка.

Военнослужащие РФ также отбили контратаку штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ впервые опубликовали кадры пуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24.