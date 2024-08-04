Не может больше скрывать? Ани Лорак раскрыла правду о своей тайной свадьбе

Певица Ани Лорак опровергла слухи о своей тайной свадьбе с инструктором по йоге

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Действительно ли певица вышла замуж за инструктора по йоге?

Певица Ани Лорак не вышла замуж за своего инструктора по йоге Исаака Виджраку. Об это она рассказала изданию StarHit.ru.

Звезда опровергла слухи, которые появились в сети после того, как она посетила музыкальный фестиваль в Баку в компании дочери и того самого мужчины. Тогда певица несколько раз обмолвилась, что Виджраку ее «муж», хотя раньше она могла его назвать парнем или своим молодым человеком.

Она не стала комментировать данную ситуацию и ответила максимально коротко: «Пока нет».

Но категорически отрицать возможность свадьбы Ани Лорак не стала. Возможно в скором времени она оповестит поклонников радостной новостью.

Иссак помог певице пережить тяжелый развод со своим бывшем мужем Муратом Налчаджиоглу. Сначала он был просто тренером по йоге, но потом они стали проводить много времени вместе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу станет отцом.