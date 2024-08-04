«Секрет улучшения либидо»: помогает ли кофе получить яркий оргазм
Сексолог Миллер: кофе не влияет на качество интимной жизни
Фото, видео: © РИА Новости / Victor Lisitsyn; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Действительно ли люди, употребляющие этот напиток, более счастливы в интимной жизни?
Люди, которые пьют кофе, не получают от секса больше удовольствия, чем те, кто его не пьет. Об этом сообщила сексолог, психолог Александра Миллер эксклюзивно 5-tv.ru.
Уже много лет в теме интимной жизни существует множество мифов, в которые люди продолжают верить до сих пор. Один из них связан как раз с кофе. По словам эксперта, утверждение, что оргазм благодаря этому напитку более яркий — не доказано и является лишь предположением.
«Кофе просто повышает сердечную деятельность, учащает сердцебиение — не более того», — объяснила сексолог.
Он может играть роль только в качестве минимального афродизиака.
«Секрет улучшения либидо как женского, так и мужского это горячий шоколад», — подчеркнула Миллер
Именно горячий шоколад с добавлением мощного афродизиака — мускатного ореха, будет лучше влиять на качество интимной жизни, нежели кофе.
Ранее 5-tv.ru сообщил, помогает ли регулярный секс избежать многих болезней.