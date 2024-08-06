Верник о своей новой книге про Плисецкую: «Почувствовал в ней другого человека»

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Вяткин; 5-tv.ru

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В новом произведении описаны многие откровения артистки, которые ранее не вошли в документальное интервью в 1996 году.

Тележурналист Вадим Верник в июне представил публике свою новую книгу о легендарной балерине Майе Плисецкой под названием «Майя Плисецкая. Пять дней с легендой. Документальная история».

В ней были собраны многие откровения известной артистки, которыми ранее Плисецкая ни с кем не делилась. О том, каким запомнилось Вернику это интервью и что он думает о самой балерине, он рассказал в интервью 5-tv.ru.

Прежде всего он отметил, что в этом интервью балерина открылась ему с совершенно новой стороны: он увидел ее мягкой, нежной и позитивной.

«Я почувствовал человека с совсем какой-то другой душевной интонацией что ли. Я шел за этим человеком, мне хотелось именно такого человека раскрыть. И вот в книге, которая сейчас вышла, тоже для меня важна именно Плисецкая мягкая, нежная, позитивная, достаточно гармоничная, с теплой душевной энергией», — рассказывает он.

Тем не менее балерина неоднократно негативно высказывалась о хореографе Юрии Григоровиче, с которым у нее не очень хорошие отношения.

«Когда мы с ней общались и снимали фильм было очень много моментов, когда она очень жесткие высказывала вещи: то, о чем я ее даже не спрашивал. Это касалось, прежде всего, Юрия Григоровича — хореографа, с которым у нее были очень сложные отношения. А что делал я? Я слушал внимательно, что она говорит, делал паузу и шел дальше», — делится Верник.

Однако журналист желал сохранить ту самую мягкую энергию, которую ему удалось «нащупать» в разговоре с Плисецкой.

«Мне не хотелось никакого негатива, никакой жесткой энергии в нашем фильме, так как я в ней почувствовал другого человека. Мы пять дней провели в Миккели — маленьком городке, где мы снимали фильм», — сказал журналист

Верник рассказал, что тогда в фильм 1996 года вошло лишь 10% разговоров, но сейчас в книге он наконец смог воссоздать тот образ, который он увидел и который я почувствовал в более полном объеме. Он признался, что для него это было очень важно.

Он вспоминал, как его шокировали тогда признания Плисецкой, от которых у него до сих пор мурашки по коже и которыми о также готов поделиться с читателем.

«Она сделала такие признания в конце книги, от которых у меня мурашки по коже. Я не ожидал таких слов, такого откровения. Многие даже говорят, что впервые слышат такое от Плисецкой. Как-то вот значит звезды сошлись», — говорил он.

Что касается самого интервью, которое было записано в 1996 году, то Вадим Верник добавил, что очень давно хотел пригласить Плисецкая в его цикл передач о знаменитостях.

Так как Плисецкая тогда много гастролировала по миру, он нашел момент, когда она была в Москве и позвонил ей на домашний номер.

Балерина взяла трубку, но на его вопрос о том, примет ли она участие в съемках и его желании пригласить именно ее, она дала неожиданный ответ.

«Молодой человек, сначала мне надо понять, хочу ли я этого!» — сказала она.

Верник был был абсолютно обезоружен и не знал, как продолжить разговор, но Плисецкая это сделала сама. Она дала ему свой немецкий номер, так как скоро она должна была полететь в Мюнхен. Она попросила его перезвонить.

Журналист выполнил ее просьбу, и после их разговора она в итоге согласилась. Позже балерина предложила ему несколько вариантов встречи: Токио, Париж или Миккели.

Узнав, что Миккели — это город в Финляндии, он согласился на этот вариант, так как он был самым бюджетным.

Позже он понял, что это было верным решением, так как в этом маленьком городке не был ничего, по сути, кроме концертного зала, где выступала Плисецкая и ее коллеги.

Журналист добавил, что ему очень понравилось то интервью, и он считает Плисецкую очень самобытной балериной и яркой личностью, поэтому подражать ей не имеет смысла.

«Не надо повторения Плисецкой! Плисецкая была одна, и в этом ее прелесть», — констатировал журналист.

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