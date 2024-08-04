Селезнев рассказал о поддержке российского посольства во время заключения в США

Фото, видео: 5-tv.ru

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Россиянин поблагодарил наших дипломатов за оказанную ему помощь в тюрьме.

Россиянин Роман Селезнев, вернувшийся в Россию в рамках обмена заключенными между нашей страной и несколькими западными государствами, рассказал корреспонденту «Известий» Игорю Балдину о поддержке сотрудников посольства РФ в Вашингтоне во время заключения в американской тюрьме.

«Помимо близких меня поддерживало наше государство. Ко мне постоянно приезжали из посольства, навещали Надежда Шумова — это заведующая консульским отделом посольства — и даже сам посол несколько раз. Я очень ему благодарен», — рассказал он.

Селезнев добавил, что до последнего не знал, «обменяют его или нет», так как все держалось в секрете.

Однако российское посольство старалось делать все, чтобы поддержать его: добивалось снятия ограничений в тюрьме и настаивали на прохождении им медицинского обследования.

Селезнев отметил, что его там постоянно мучили, и наши дипломаты также были озабочены этим вопросом.

Кроме того, ему постоянно присылали российские газеты, чтобы поддерживать его связь с Родиной.

«Они (дипломаты РФ. — Ред.) пытались добиться, чтобы с меня сняли все ограничения в тюрьме, перестали мучить, предоставили медицинское обследование. Все это они пытались сделать», — сказал он.

До этого россиянин рассказал, что в американской тюрьме его без причины помещали в карцер и не давали спать.

Полную версию интервью Селезнева читайте на сайте «Известий».

Обмен заключенными между Россией, Белоруссией, Германией, США, Словенией и рядом стран прошел 1 августа в аэропорте Анкары. Восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, уже вернулись на родину. Среди них офицер Вадим Красиков, Вадим Конощенок, Артем Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнев и Владислав Клюшин.

Вернувшихся на Родину россиян лично встретил глава РФ Владимир Путин. Он поблагодарил их за верность своей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Романа Селезнева судили в США.